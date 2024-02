Perde il controllo e sbanda: pedone investito sul marciapiedi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Brutto incidente oggi intorno a mezzogiorno, quando il conducente di un'auto ha perso il controllo finendo sul marciapiede e investendo un pedone.

E' accaduto in via Massarenti (tratto 30 km/h) quando una Volkswagen ha sbandato, salendo sul marciapiedi opposto: lì è finito contro alcune colonnine, abbattendole, e investito un pedone.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all'ospedale in codice di media gravità (2).

La dinamica è al vaglio della Polizia locale.

Il 1° febbraio, in via Corticella (tratto 50km/h), il bus linea 27 con direzione periferia aveva investito un pedone, donna di 77 anni, ricoverata per un'emorragia cerebrale e fratture multiple del volto.