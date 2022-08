Incidente in via Massarenti: pedone investito, 57enne grave in ospedale

Un uomo di 57 anni è stato portato in ospedale per le ferite riportate in seguito a un incidente stradale. L'uomo è stato investito da una utilitaria lungo via Massarenti, circa all'intersezione con via del Parco. L'impatto si è verificato stamane intorno alle 8:30. A guidare il mezzo in direzione periferia, una piccola utilitaria, una donna quarantenne, uscita illesa dallo scontro. Dopo i soccorsi l'uomo è stato portato via in ambulanza, e ora è ricoverato in gravi condizioni al Maggiore. Sul posto anche la polizia locale, per ricostruire la dinamica. Per il tempo necessario ai rilievi, la circolazione ha subito disagi nel corso della mattinata. Negli ultimi due giorni si sono verificati diversi incidenti stradali, due dei quali con esito mortale, in meno di 24 ore l'uno dall'altro.