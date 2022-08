Incidente in via Mattei: schianto tra auto, morta una donna

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi. Una donna di 80 anni è morta e un uomo è rimasto gravemente ferito nello scontro tra due auto alla prima periferia di Bologna, lungo via Mattei. L'impatto, sulle cui cause stanno ancora lavorando gli agenti della polizia locale, è avvenuto tra una Polo e una Golf, apparentemente in modo frontale-laterale. In base ai primi rilievi infatti, sembra che uno dei mezzi stesse per uscire dal vicino distributore di carburante, mentre l'altro procedeva verso Castenaso. I soccorsi, giunti sul posto immediatamente non hanno potuto fare altro che registrare il decesso della conducente, mentre hanno caricato il ferito per portarlo in ospedale in codice di massima gravità.

La strada non è stata chiusa, ma il traffico è stato fatto deviare lungo il piazzale della vicina stazione di servizio. In mattinata si è verificato un altro incidente, questa volta lungo la via Emilia, che ha visto coinvolta una ambulanza della Croce rossa. L'impatto è avvenuto all'altezza di viale Lenin con una berlina di medie dimensioni. Decisamente meno grave il bilancio questa volta, ma a bordo del mezzo di soccorso era caricato un paziente, trasferito su un altro mezzo alla volta dell'ospedale.