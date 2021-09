Incidente in via Mattei: schianto camion-scooter, morto in ospedale

L'uomo in agonia al Maggiore di Bologna per tutto il giorno, in serata è spirato: aveva 89 anni

Incidente fatale nella mattinata di ieri, dove un uomo di 89 anni, Eros Mazzini, è morto dopo alcune ore di agonia in ospedale per le ferite riportate nello schianto. Stando alle ricostruzioni della Polizia locale, intervenuta per i rilievi del caso e per gestire il traffico -inevitabilmente congestionatosi dopo l'accaduto- sembra che il signore viaggiasse a bordo di uno scooter e che in qualche modo il mezzo sia andato a impatto contro un furgone, che procedeva nella stessa direzione, verso Villanova di Castenaso.

L'89enne è stato disarcionato dal ciclomotore, finendo poi a terra. Sin da subito le condizioni del signore sono apparse gravi, con i sanitari del 118 che lo hanno caricato e portato in ospedale dopo avere stabilizzato i parametri vitali. In serata però la doccia fredda, con l'89enne spirato al Maggiore. Illeso invece il conducente dell'autocarro, di proprietà di una nota azienda di spedizioni locale.