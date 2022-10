Incidente in via Mattei: scontro auto-moto, grave un 43enne

Incidente ieri pomeriggio in via Mattei, dove un 43enne a bordo di una moto è rimasto gravemente ferito. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi, mentre l'ambulanza ha caricato il centauro e lo ha portato all'ospedale Maggiore, in condizioni serie.

Secondo i primi rilievi la moto, di grossa cilindrata, stava percorrendo la strada in direzione periferia, quando per motivi ancora da accertare, è andata a impatto con un autocarro che si stava immettendo all'altezza di un incrocio tra piazza dei Colori e il distributore di benzina poco distanza.

Quello di via Mattei è il secondo incidente grave in poco meno di due mesi. Il 21 agosto scorso un'80enne morì dopo un pauroso schianto tra due auto, a qualche centinaio di metri di distanza dal luogo dell'incidente di oggi. Una domenica quella di ieri funestata anche da un altro grave incidente ,avvenuto questa volta lungo la Bazzanese a Casalecchio.