Incidente in via Mazzini: ancora grave il 20enne, sale la conta dei morti sulle strade

Sono ancora gravi le condizioni del 20enne rimasto ferito in un incidente in moto la sera di lunedì 3 ottobre in via Mazzini. Il ragazzo è andato a sbattere contro un palo, dopo aver perso il controllo del mezzo ed essersi leggermente "toccato" con un'altra moto. E' stato ricoverato in codice di massima gravità all'Ospedale Maggiore, la prognosi non è ancora stata sciolta.

Gravi anche le condizioni di una donna rimasta ferita in un tamponamento sulla A13, nei pressi di Altedo.

Intanto, la giornata di ieri ha fatto salire la conta delle vittime della strada: a perdere la vita a Granarolo, una donna di 60 anni, Concetta Aiello. L'auto sualla quale viaggiava come passeggera si è scontrata con un bus Tper per motivi al vaglio della Polizia locale. Nello scontro è rimasto gravemente ferito anche il conducente dell'auto.

Vittime giovani

Come aveva confermato a Bologna Today, il presidente dell'Osservatorio sulla sicurezza stradale, Mauro Sorbi "sono aumentati del 30% gli incidenti in moto, raddoppiati quelli in monopattino".

E infatti, è in sella a una moto che sono morti nelle ultime settimane, Leonardo Busi, 21 anni, Alessandro Manfrini, 21 anni, Cinzia Calzolari, 68 anni, Fabio Crocetta, 43 anni, Michael Buriani, 21 anni, Sonia Fabbri, 36 anni, Petru, 46 anni.

Restano molto gravi anche le condizioni di Marco Sciutteri, il 31enne residente a Bologna coinvolto in un incidente al Misano World Circuit, che ha provocato la morte di un giovane amatore di 27 anni, Federico Esposto.

Epilogo ugualemente tragico per le vittime di incidenti in auto: Alessandro Massa, 31 anni, Concetta Aiello, 60 anni, Alessia Grilandi, 23 anni...