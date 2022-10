Incidente in vai Mazzini: schianto in moto, grave 20enne

Ancora uno scontro in moto, avvenuto nella serata di ieri, 3 ottobre, poco prima delle 20 in via Mazzini, all'angolo con via Bondi. Dalle prime ricostruzioni, due moto si sarebbero scontrate e il 20enne

sarebbe andato a sbattere contro un palo.

Il ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice di massima gravità (codice 3) all'ospedale Maggiore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi.

Notizia in aggiornamento