Scontro frontale auto-moto, 27enne grave al Maggiore

Si sarebbero scontrati frontalmente un automobile e una moto poco dopo le 20 di ieri, 12 giugno. Da quanto hanno ricostruito gli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi, l'autovettura stava percorrendo via Rigosa, proveniente da via Emilia e transitava in direzione Zola Predosa, mentre il motociclo è arrivato in direzione contraria, con provenienza Zola Predosa e direzione via Emilia.

All'altezza del civico 10 si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti auto medica e ambulanza che hanno trasportato il conducente della moto, un 27enne, all'ospedale Maggiore in codice di massima gravità (3). Ferite lievi per la conducente dell'auto, 21enne, anche lei curata al Maggiore.

Sempre ieri, intorno al mezzogiorno, il traffico ha bloccato per diverse ore l’autostrada e la tangenziale di Bologna dopo un tamponamento ha coinvolto tre camion e un furgone. L’impatto è avvenuto sulla A1 tra il bivio con la A14 e Sasso Marconi, verso Firenze.