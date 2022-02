Incidente in via Rigosa: braccio ruspa urta il cavalcavia A14 | VIDEO

L'uscita in A14 per Borgo Panigale in direzione Ancona è chiusa per verifiche statiche. E' questo al momento l'unico dato certo di un grave incidente, verificatosi intorno alle 13 di oggi, lungo via Rigosa, tra i comuni di Zola e Bologna, alla periferia di Borgo Panigale.

Da un video che circola sull'accaduto, ancora da verificare, sembra che il braccio meccanico di una ruspa, trasportata da un mezzo pesante, abbia impattato le nervature del cavalcavia dell'uscita dell'A14, lanciando in aria il mezzo e arrestando la sua corsa.

Dal video in questione sembra che l’infrastruttura abbia sobbalzato, disperdendo molto calcestruzzo sbriciolatosi nell'impatto. Il conducente del mezzo è rimasto fortunatamente illeso.

Sul posto la polizia locale che sta conducendo i rilievi del caso, mentre il personale Anas e la polizia stradale monitorano l'accaduto lato autostrada. Sia cia Rigosa che il cavalcavia sono al momento chusi.

Notizia in aggiornamento