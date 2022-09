Incidente auto-moto: rischia la vita la donna ferita in via Rocchi

E' ancora in pericolo di vita la donna di 68 anni che ieri, 20 settembre, poco prima di mezzogiorno è rimasta vittima di un incidente in via Rocchi, a Bologna.

Lo scooter, condotto dalla donna, si è scontrato con un'auto guidata da un uomo 67enne, per motivi ancora da accertare. Le sue condizioni sono subito apparse gravissime ed è stata trasportata con l'ambulanza del 118 all'ospedale Maggiore, in codice 3 (massima gravità).

Ferite lievi per il conducente dell'auto, refertato in codice 1 al pronto soccorso del Sant'Orsola. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha effettuato i rilievi e gestito il traffico.