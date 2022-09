Incidente in via Rocchi, scontro auto-moto: donna gravissima

Brutto incidente poco prima di mezzogiorno in via Rocchi, zona Massarenti - Mazzini, quando uno scooter, condotto da una donna di 68 anni si è scontrato con un'auto.

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha eseguito i rilievi e deve ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Lo scooter stava percorrendo via Vizzani verso via Palagi, quando all’incrocio con via Rocchi, è andato a sbattere contro il veicolo guidato da un 67enne.

La donna è stata trasportata in condizioni gravissime all'ospedale Maggiore. Ferite lievi per il conducente dell'auto, refertato in codice 1.

Un altro incidente in moto, dopo quello del 17 settembre, costato la vita a un uomo di 44 anni e quello di qualche giorno prima a Porretta, anche in quel caso il centauro è deceduto.