Incidente in via Sabotino: carambola tra mezzi, feriti e cartelli sventrati | VIDEO

Ambulanze e polizia locale sul posto per i rilievi. Trai contusi anche alcuni clienti del mezzo

Rocambolesco incidente l'altra sera sui viali all'altezza dell'incrocio con via Sabotino. Alcuni veicoli, tra cui un taxi, sono stati coinvolti in una carambola che ha fatto finire alcune persone all'ospedale, anche se con ferite lievi. Sulle cause e sulla dinamica al lavoro la polizia locale. Nell'impatto è stato completamente divelto un pannello della segnaletica stradale.