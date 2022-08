Incidente in via San Donato: perde il controllo e cade dallo scooter, grave al Maggiore

E' stato trasportato al Pronto soccorso in codice tre - massima gravità il 64enne che nel pomeriggio di ieri, 14 agosto, avrebbe perso il controllo per poi cadere dal suo scooter in via San Donato.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi anche per comprendere la dinamica della caduta. Da quanto si apprende, il 64enne è ancora in prognosi riservata.

(Incidente scooter - Foto archivio)