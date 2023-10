Pauroso schianto in via Tibaldi: auto si ribalta, due feriti

Uno schianto così forte da ribaltare completamente un'automobile. È l'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio in via Pellegrino Tibaldi, alla Bolognina, quando - secondo le prime ricostruzioni - una Citroen che stava viaggiando da via Di Vincenzo sarebbe entrata in via Tibaldi urtando una Fiat 500L che prima è finita contro alcune auto parcheggiate sul lato della strada e poi si è rovesciata in aria ricadendo violentemente sull'asfalto.

Un uomo e una donna sono rimasti feriti nell'incidente e sono stati immediatamente trasportati all'ospedale con codice di media gravità dai sanitari del 118 intervenuti insieme alla Polizia Locale, che si è occupata di gestire il traffico e ripristinare la viabilità. A testimoniare la violenza dell'incidente molti frammenti di finestrini e componenti della vettura rimasti sulla carreggiata dopo lo scontro. L'accertamento dell'esatta dinamica è ancora al vaglio da parte della Polizia stradale.