Incidente in via Tolmino: brutto scontro nella notte|FOTO e VIDEO

Brutto incidente questa notte poco prima dell'una in via Tolmino. Una Fiat Punto è una Honda si sono scontrate all'incrocio con via Montefiorino.

Dalle prime informazioni dei testimoni, la Punto, proveniente da viale Gandhi direzione centro, non avrebbe rispettato il semaforo rosso centrando in pieno l'Honda diretta in via Timavo auto sulla quale viaggiavano due ragazze, anche se la esatta dinamica è ancora da verificare.

Sul posto si trovavano due tassisti che hanno prestato i primi soccorsi, poi, per gestire i rilievi e la viabilità, è intervenuta la Polizia Locale. Tre persone sono state trasportate al Pronto soccorso con l'ambulanza del 118: il conducente della Punto, in codice due, e due passeggere della Honda in codice 1. Nello scontro è stato danneggiato anche il palo dell'illuminazione stradale.

(Foto e video H. Atti)

Notizia in aggiornamento