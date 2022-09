Via Toscana, incidente stradale nella serata di ieri: auto e moto si scontrano, grave un uomo

Uno scontro fra una moto e un'auto, ieri sera su via Toscana ha causato il ferimento di un centauro, che adesso è grave. E' successo ieri sera, venerdì 2 settembre, dopo le 20.30. I due mezzi si trovavano all'altezza di San Ruffillo nel punto in cui l'auto doveva svoltare e imboccare una traversa della strada che porta verso Rastignano. A quel punto l'impatto: il motociclista è stato sbalzato in aria sarebbe caduto prima su un'altra macchine, infine a terra. Sul posto, oltre al 118, la Polizia Locale.