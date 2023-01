Incidente al Navile, si schianta in moto: 25enne muore al pronto soccorso

Le sue condizioni erano già gravissime quando è stato trasportato all'ospedale Maggiore, lì infatti è morto a causa delle ferite riportate. L'ennesima vittima della strada è un motociclista 25enne.

Il giovane, che viveva in città, alle 21 circa di ieri, 25 gennaio, avrebbe perso i controllo della moto e si è schiantato schiantato contro un'auto parcheggiata in via del Tuscolano, all'altezza del civico 22.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Maggiore in codice di massima gravità, lì è deceduto nella notteal ponto soccorso. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale.

All'alba del 16 gennaio, aveva perso la vita Giuseppe Suriano, 39 anni. Dopo aver sbandato ed essersi scontrato con un mezzo pesante in via Tosarelli (SS253) all'altezza di via Truffa/via Bovi a Castenaso.

"Aumentano gli incidenti autonomi"

"Malore, colpo di sonno, strade dissestate o bagnate, tutti motivi che causano i cosiddetti "incidenti autonomi", ovvero i sinistri che coinvolgono un unico veicolo: "Esistono eccome, ma sarebbe da aggiungere il fattore distrazione - aveva detto a Bologna Today Mauro Sorbi, presidente dell'Osservatorio per l'educazione alla sicurezza stradale - e ovviamente il connubio con la velocità. Sono aumentate le uscite di strada in autonomia, conseguenza della distrazione non più solo del cellulare, ma della nostra mente che pensa o fa altro. Altro fattore è ovviamente l'abuso di sostanze, alcol o droghe" .