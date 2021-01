Incidente a Granarolo: scontro tra auto, ferito incastrato

E' successo nella mattinata in via Viadagola

Incidente tra due auto questa mattina in via Viadagola, nel comune di Granarolo dell'meilia. I vigili del fuoco hanno estratto un uomo dalla propria utilitaria: l'auto è carambolata fuori strada dopo l'impatto con un altra vettura. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi di rito. L'uomo estratto, ferito, è stato poi trasportato al Maggiore. Ferite anche per il conducente dell'altro mezzo incidentato.