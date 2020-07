Incidente mortale intorno alle 10.30 di oggi 24 luglio in via Zanardi. Un camion Hera, dopo aver urtato contro un'architrave, si è ribaltato. Il conducente è rimasto schiacciato ed è deceduto sul posto, mentre il passeggero è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.