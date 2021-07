Incidente su Viale Aldini: ferita grave una giovane donna

Una donna di 26 anni è rimasta gravemente ferita dopo un incidente su Viale Aldini, nel primo pomeriggio di oggi. La donna, secondo le primissime informazioni, sarebbe stata investita da un'auto. Caricata in ambulanza e portata al Maggiore, la ragazza ora è in Rianimazione con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La polizia locale sta ora ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

