Incidente in viale Aldini: scontro auto-moto, centauro in ospedale| VIDEO

Brutto scontro tra uno scooter e un'auto, oggi verso le 13.30 in viale Aldini, di fronte alla sede del distaccamento cittadino dei VVF "Carlo Fava".

La persona che viaggiava sullo scooter è stata sbalzata dal mezzo cadendo sulla strada. I Vigili del fuoco sono intervenuti e le hanno prestato i primi soccorsi sanitari in attesa del 118. Hanno provveduto a canalizzare il traffico per metterla al sicuro e hanno immediatamente allertato il 118 e la polizia municipale. Quando i soccorsi sanitari sono arrivati sul posto, insieme alla polizia locale, la squadra dei Vigili del fuoco ha affidato loro la persona che è stata trasportata in ospedale.

La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale.