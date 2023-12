Incidente in viale Pietramellara: travolta da un bus, grave 65enne

Una donna di 65 anni è ricoverata al Maggiore di Bologna con una grave ferite alla testa, in conseguenza di un incidente stradale. Secondo la ricostruzione della polizia locale, intervenuta sul posto insieme al 118, la 65enne sarebbe stata urtata da un bus in manovra, mentre svoltata in direzione della stazione. L'autista del mezzo non si sarebbe accorto di nulla.

Nell'urto la donna, cittadina straniera residente nel Salernitano, sarebbe poi caduta battendo il capo, venendo infine soccorsa prima da alcuni passanti, poi dai soccorritori. Per gli agenti ci è voluto un po' di tempo per capire che si trattasse di un investimento e non di una 'semplice' caduta, magari dovuta a un malore della donna.