Incidente in Viale Vicini: auto si ribalta, traffico in tilt

Traffico in tilt questa mattina per un rocambolesco incidente lungo Viale Vicini, in prossimità dell'incrocio con Porta San Felice. Una Opel è finita ribaltata su un fianco lungo il viale che porta verso la stazione, in uno scontro che ha coinvolto diversi mezzi. sul posto il 118 ha medicato i feriti, tutti non gravi, mentre la polizia locale ha proceduto con i rilievi e a smaltire il traffico. Un compito difficile, per via del traffico nell'orario di punta. Grossi disagi si sono verificati lungo i viali da porta Saragozza, interessando anche via Sabotino e via Andrea Costa. Nella tarda mattinata il ritorno alla normalità.