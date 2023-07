Moto finisce sul marciapiede e uccide una donna: tre gravi incidenti in meno di 24 ore

Avrebbe urtato un'auto per poi piombare sui passanti. E' accaduto nella serata di domenica 23 luglio a Brodano di Vignola alle 19.30 circa, in via per Spilamberto. Lo riferisce Modena Today.

Secondo le prime ricostruzioni, un'auto sarebbe stata violentemente urtata sul fianco sinistro da una moto, probabilmente in fase di sorpasso. Il motociclista avrebbe quindi perso l'equilibrio finendo a terra, mentre la moto sarebbe piombata sul marciapiede, dove in quel momento si trovavano due persone, una donna e una ragazza.

Una 52enne, Monica Pioppi, è morta, una 17enne, probabilmente la figlia, ha invece riportato gravi ferite ed è stata trasportata in ospedale.

Il motociclista, sarebbe un uomo di 47 anni residente a Casalecchio: avrebbe riportato a sua volta delle sospette fratture. L'automobilista è rimasto illeso, ma sotto shock.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

Tre gravi incidenti in moto

Nella serata di ieri, un motociclista è rimasto gravemente ferito dopo lo scontro con un'auto in via Carracci, per cause ancora in accertamento.

Nella notte tra sabato e domenica, un centauro 26enne, Francesco Passarello, è rimasto vittima di uno schianto lungo via Montecatone. Si tratterebbe di un incidente autonomo. Il ragazzo mentre era in sella alla sua Yamaha 600, ha perso il controllo ed è uscito di strada.