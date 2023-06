Incidente nella notte, 19enne muore in uno scontro tra auto sulla Bazzanese

Tragedia nella notte sulla Bazzanese. Nello scontro tra auto sull'asse attrezzato in località Ponte Ronca di Zola Predosa una 19enne è morta.

Dalle prime informazioni, per motivi ancora da accertare, poco prima delle 2 di questa notte si sono scontrati un Fiat Ducato e una Dacia Sandero condotta dalla vittima. Ferite anche altre due donne, una 62enne e una 45enne, entrambe ricoverate all'ospedale Maggiore in codice di media gravità.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno constatato il decesso della ragazza e trasportato al Pronto soccorso le due ferite, sono intervenuti i Vigili del fuoco, mentre i rilievi e le indagini sono affidati ai Carabinieri di Borgo Panigale.

Le vittime sulle strade nell'ultimo mese

Paolo Cirillo, 45 anni, è morto in via Modena a San Giovanni in Persiceto il 30 maggio. Era in sella alla sua moto quando, per motivi da accertare, si è scontrato con un furgone. All'arrivo dei sanitari le sue condizioni sono apparse subito disperate. Nonostante il trasporto all'ospedale Maggiore con l'elisoccorso, è deceduto poche ore più tardi.

Il 28 maggio è deceduto un altro motociclista, Marco Monteventi, 49enne bolognese, che, dopo lo scontro con un'auto, sulla Fondovalle del Panaro, nel modenese, è morto all'ospedale Maggiore.

Il 24 maggio a Granarolo, alle 7 del mattino un automobilista avrebbe perso i controllo del mezzo andando a sbattere contro i pali dell'illuminazione per poi finire fuori strada. L'incidente ha fatto una vittima, Salie Gjonzenalaj, 75 anni, che potrebbe essere stata investita. Il corpo, sbalzato oltre le siepi che costeggiano la strada, è stato trovato dopo ore.

L'11 maggio scorso, aveva perso la vita una giovane Carabiniera in servizio a San Giovanni in Persiceto, Emily Vegliante. Nel territorio di Cento (Fe), due vetture si sono scontrate frontalmente. La vittima viaggiava su una Fiat Punto con un collega che era stato trasportato in elisoccorso all'ospedale Maggiore.