Tragico incidente sui binari, un morto e feriti: disagi sulla tratta Bologna-Milano

Un tragico incidente nel parmense intorno alle ore 13 di oggi ha avuto ripercussioni sulla circolazione dei treni lungo la tratta Bologna-Milano. Coinvolto un mezzo uscito fuori strada e finito sulla linea ferroviaria. Da quanto si apprende, due adulti e due ragazzi viaggiavano a bordo, purtroppo è deceduto uno dei due giovani.

Disagi anche per gli utenti della stazione felsinea a causa della circolazione ferroviaria rallentata lungo la tratta per le operazioni del caso.

Da una nota di Trenitalia il traffico è stato sospeso per l'intervento del personale di assistenza medica e si era in attesa dell'intervento dei tecnici e dei Vigili del Fuoco per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.

Treni riprogrammati

Il treno FB 8814 Lecce (6:06) - Milano Centrale (15:25) oggi è cancellato tra Reggio Emilia (13:50) e Fidenza (14:18). I passggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus fino a Fidenza, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FB 8811, che ne attende l'arrivo.

Il treno FB 8811 Milano Centrale (12:35) - Lecce (21:50) oggi è cancellato tra Fidenza (13:38) e Reggio Emilia (14:08). I passggeri possono proseguire con il servizio sostitutivo con bus fino a Reggio Emilia, dove trovano ulteriore proseguimento con il nuovo treno FB 8811, che ne attende l'arrivo.

Treni direttamente coinvolti

• FA 8818 Lecce (8:06) - Milano Centrale (16:54)

• FA 8813 Milano Centrale (14:05) - Lecce (22:53)

• IC 597 Milano Centrale (14:48) - Napoli Centrale (23:30)

• RV 3912 Rimini (10:41) - Piacenza (14:10)

• RV 3914 Ancona (10:45) - Piacenza (15:10)

• RV 3916 Ancona (11:45) - Piacenza (16:10)

• RV 3925 Piacenza (12:49) - Ancona (17:16)

• RV 2467 Milano Centrale (13:20) - Bologna Centrale (16:10)

• RV 2474 Bologna Centrale (13:50) - Milano Centrale (16:45)

• RV 3929 Piacenza (14:49) - Ancona (19:22)

• R 2472 Parma (14:15) - Milano Centrale (15:45)

• R 18033 Salsomaggiore Terme (15:29) - Parma (15:52)

• R 18034 Parma (16:00) - Salsomaggiore Terme (16:24)