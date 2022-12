Incidente sul lavoro a Borgo Panigale: morto a 30 anni

Un uomo di circa 30 anni, cittadino italiano di origini siciliane, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro oggi a Bologna. I carabinieri di Borgo Panigale e il personale Ausl sono attualmente sul posto per accertamenti. Dalle prime indicazioni che sono filtrate pare che l'uomo, impiegato come manovale, fosse sul tetto per alcuni lavori di copertura di un capannone in via Fossa Cava a Borgo Panigale, vicino all'aeroporto. Per cause ancora da accertare il 30enne è caduto da un lucernario interno, schiantandosi al suolo da un'altezza di circa dieci metri, all'interno dell'edificio dove opera una azienda di pneumatici. Fatali le ferite riportate dopo la caduta, il 30enne è deceduto nei minuti successivi.