Maxi tamponamento in A14: sette auto coinvolte

Attorno alle ore 11 di domenica 17 settembre, al km 49.000 in direzione nord della A14, si è verificato un maxi tamponamento che ha visto coinvolte sette vetture. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, il personale di Autostrade, il 118 e i Vigili del Fuoco, i quali hanno messo in sicurezza lo scenario. Dai primi rilievi, secondo quanto riferiscono il 118 e i Vigili del Fuoco, non si segnalano feriti.

Sempre sulla A14, lo scorso lunedì erano avvenuti due incidenti: il primo aveva visto tre persone rimanere ferite, il secondo aveva invece causato diversi chilometri di coda per uno scontro da due auto e una moto