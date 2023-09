Incidente in A14, scontro tra due auto e una moto. Code per chilometri

Giornata nera per il traffico e gli incidenti in autostrada. Dopo quello della prima mattina avvenuto sulla A13, sulla A14 si è registrato un altro incidente che ha visto coinvolte due auto e una moto. Lo scontro è avvenuto poco dopo le ore 12.30 nel tratto compreso tra il bivio con la A13 Bologna-Taranto e il bivio con il Raccordo di Casalecchio in direzione della A1 Milano-Napoli, all’altezza del chilometro 13.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i sanitari e la Polizia stradale ed è stato inevitabile il formarsi di una lunga coda di traffico. Come scrive in una nota Autostrade, al momento la coda è di circa 8 chilometri in direzione A1. Si registrano inoltre 3 km di coda in A13 tra Bologna Interporto e il bivio con la A14 verso Bologna.

Uscite consigliate

L’uscita maggiormente consigliata per chi percorre la A14 in direzione A1 per evitare l’ingorgo è quella di Castel S. Pietro. Qui si può percorrere la normale viabilità e rientrare in autostrada alla stazione di Bologna Casalecchio. Agli automobilisti che percorrono la A13 diretti verso la A1 si consiglia di uscire a Bologna Interporto e rientrare a Bologna Casalecchio.