Incidente ferroviario, circolazione treni in ripresa: "Sulle cause in corso approfondimenti"

È in ripresa, dalle 12.20, la circolazione ferroviaria fra Forlì e Faenza, sulla linea Bologna – Rimini, sospesa dopo l’urto fra due treni avvenuto ieri, domenica 10 dicembre, intonro alle 20.20.

"Un Frecciarossa che precedeva un treno Regionale è retrocesso per inerzia a bassa velocità in relazione alla pendenza della tratta e ha urtato il Regionale che era regolarmente fermo al segnale rosso" spiega Trenitalia. Sulle cause della retrocessione sono in corso approfondimenti.

Sei i passeggeri rimasti lievemente contusi, oltre al macchinista del treno regionale. Tutti i refertati risultano essere stati dimessi.

La testimonianza

Una serata di forti disagi per i tanti viaggiatori, molti di ritorno dal lungo ponte dell'Immacolata: "Arrivare alle 03.14 ( trovarsi ancora a Rimini) dalle ore 20.10 quando alle 23.37 dovevamo essere a casa - scrive a Bologna Today una lettrice - e sapere che saremo instradati su altro binario senza avere in nessun modo una tempistica, nel 2023 quasi 2024 è scandaloso. Sequestrati nel treno, fermi a Rimini nessuno che ci dica nulla, Polfer non ha info. Siamo senza acqua. Il treno ha 576 passeggeri, principalmente famiglie".

I disagi

I viaggiatori a bordo dei due treni (circa 400 a bordo del Frecciarossa e 60 a bordo del Regionale) sono stati sin da subito assistiti da Trenitalia e da Trenitalia TPER e sono stati trasbordati in totale sicurezza, in tarda serata, su un nuovo convoglio che li ha portati a destinazione. I viaggiatori fermi nelle stazioni di Forlì e Faenza sono stati riprotetti con 5 bus che hanno effettuato servizi specifici per superare la tratta ferroviaria interrotta.

Durante le attività necessarie per la liberazione della linea, i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno utilizzato il percorso alternativo via Ravenna, con ritardi fino a 120 minuti. Alcuni Regionali sono stati cancellati ed è stato predisposto un servizio di autobus insieme al potenziamento dell’assistenza ai clienti.

I treni cancellati e con limitazioni di percorso

- Il treno FR 9802 Pescara (5:00) - Milano Centrale (9:35) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

I passeggeri diretti a Forlì e Cesena possono utilizzare da Rimini il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

- Il treno FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Lugo.

I passeggeri diretti a Cesena, Forlì e Faenza possono utilizzare da Rimini il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

- Il treno FR 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:30) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

I passeggeri diretti a Forlì possono utilizzare da Rimini il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

- Il treno FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

I passeggeri diretti a Forlì e Cesena possono utilizzare da Rimini il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

- Il treno FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

I passeggeri diretti a Forlì e Cesena possono utilizzare da Rimini il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

- Il treno FR 9806 Bari Centrale (6:35) - Milano Centrale (13:25) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Lugo.

- Il treno FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) - Lecce (15:58) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Lugo.

- Il treno FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:27) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Lugo.

- Il treno IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:40) è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

I passeggeri diretti a Cesena e Forlì possono utilizzare da Rimini il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

- Il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) - Lecce (19:55) è instradato sul percorso alternativo tra Faenza e Rimini via Granarolo.

I passeggeri diretti a Forlì e Cesena possono utilizzare da Faenza il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

- Il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51) è instradato sul percorso alternativo tra Faenza e Rimini via Granarolo.

I passeggeri diretti a Forlì e Cesena possono utilizzare da Faenza il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

- Il treno ICN 752 Lecce (19:50) - Milano Centrale (7:12) del 10 dicembre è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

- Il treno ICN 758 Lecce (18:31) - Milano Centrale (7:05) del 10 dicembre è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

- Il treno ICN 754 Lecce (20:25) - Torino Porta Nuova (10:25) del 10 dicembre è instradato sul percorso alternativo tra Rimini e Faenza via Granarolo.

