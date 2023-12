Scontro tra due treni sulla Bologna-Ancona: 17 feriti e circolazione sospesa

Incidente ferroviario domenica sera lungo la linea ferroviaria Adriatica Bologna-Ancona. Per cause in fase d'accertamento un Frecciarossa e un Regionale si sono scontrati tra Cosina, frazione di Faenza, e Forlì. Stando alle prime informazioni ci sarebbero 17 feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, lo schianto non è avvenuto a velocità elevata ed entrambi i treni procedevano verso nord, per cui si sarebbe trattato di un tamponamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer ed i Vigili del Fuoco. La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 19.40. Il personale del 115 ha soccorso alcuni passeggeri.

Secondo le ultime informazioni diramate da Trenitalia, "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi" e che "i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso". In particolare, tra quelli che viaggiano da e verso Bologna ci sono state ripercussioni per il Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia Santa Lucia, che è fermo dalle 19:38 nei pressi di Forlì; il 8823 Milano Centrale-Pescara, fermo dalle 20:10 a Faenza; il 9810 Pescara-Milano Centrale fermo dalle 20:14 a Rimini; mentre l'Intercity 614 Lecce-Milano Centrale (23:40) è fermo dalle 20:07 a Cesena.

Notizia in aggiornamento