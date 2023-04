Perde il controllo dell'auto ed esce di strada: morto un 39enne di Baricella

Incidente mortale, la sera di venerdì, per un uomo di 39 anni residente a Baricella. Lo schianto sarebbe avvenuto attorno alle ore 22 in via Saletto, nell’omonima frazione di Bentivoglio: secondo quanto raccolto dalla Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua auto – non si esclude la distrazione o un malore – per poi uscire dalla carreggiata e scontrarsi con il canale di scolo a bordo strada. Come scrive l'edizione online de Il Resto del Carlino, l’intervento del 118 è stato pronto ma inutile, dato che il 39enne è deceduto sul colpo.