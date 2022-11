Incidente mortale di via Azzurra, il conducente positivo alla cocaina, Larghetti: "Il problema è anche velocità in generale"

Il conducente 39enne che ha investito e ucciso Luisa Giovannini, 81 anni, in un incidente in via Azzurra, era sotto effetto di cocaina. Lo ha stabilito l'esame tossicologico -ne ha dato Il Resto del Carlino- condotto dopo che il giovane era stato soccorso in seguito al violento sinistro nel quale era stata coinvolta anche un'auto di una coppia all'incrocio con via Vizzani. Si aggrava quindi la posizione dell'uomo, che già alle spalle aveva precedenti per droga e la patente già ritirata da anni.

La notizia ovviamente è rimbalzata anche sui banchi del consiglio comunale. Oggi si è parlato di nuovo del caso, che per mezzo del sindaco Lepore ha annunciato l'istituzione di un percorso che porti Bologna a istituire moltissime strade zona 30 nei prossimi anni. A prendere parola è stata la consigliera di Coalizione civica Simona Larghetti, che non ha mancato di rimarcare come l'eccesso di velocità sia la prima causa di esiti mortali negli incidenti.

"La droga c'entra in pochissimi casi, il problema è la velocità"

"Nei dati raccolti dalla Polizia stradale gli incidenti con lesioni in cui sono coinvolte persone risultate positive alla droga: dato sempre inferiore a 1,5% dal 2016 al 2021". Invece "Se guardiamo i dati ISTAT sulle cause di eventi violenti" le cause principali di lesioni sono dovute a incidenti causati da "alta velocità, distrazione, uso del cellulare, mancata precedenza ad incroci e strisce pedonali".

Insomma, continua Larghetti "essere investite ai 50 km/h vuol dire morire, come accaduto a Luisa Giovannini e succede 9 volte su 10" mentre nel caso di 30 lm/h questa percentuale si riduce di molto.

Per questo "oltre che stigmatizzare chi è così irresponsabile da mettersi alla guida sotto l’effetto di sostanze, cosa che non manco mai di fare, osservo però che per qualcuno è più difficile ricordare anche i responsabili degli altri 8 omicidi stradali avvenuti da settembre ad oggi" e cioè "persone normali che hanno deciso di non rispettare i limiti di velocità, di guardare il telefono, anziché la strada, comportamento ormai normalizzato" attacca la consigliera, che suggerisce infine di "dare alle persone la possibilità di lasciare a casa l’auto, con investimenti sul trasporto pubblico locale e ferroviario. Della stretta autoritaria che usa la droga come unico punto di attenzione le vittime non se ne fanno nulla" conclude.