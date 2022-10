Incidente mortale in via Azzurra: funerali per l'81enne investita sulle strisce

Si svolgeranno domani mercoledì 26 ottobre 2022 i funerali di Luisa Giovannini, l'81enne morta dopo essere stata investita da un'auto in via Azzurra. Le esequie si terranno alla chiesa della frazione di Scanello di Loiano, nel primo Appennino bolognese.

Giovannini, nel primo pomeriggio di sabato scorso, era sulle strisce pedonali intenta ad attraversare via Azzurra all'incrocio con Vizzani, quando un'auto guidata da un quarantenne è piombata prima su un altro mezzo e poi si è ribaltata, travolgendo la signora.

Mentre per il conducente del mezzo -che guidava con patente revocata e con droga al seguito- è stato disposto il carcere, in quartiere c'è attesa per una assemblea di residenti della zona, che vuole denunciare l'insicurezza delle vie circostanti. All'appello promosso anche da Salvaciclisti, ha annunciato la presenza di una delegazione del Comune anche il sindaco Matteo Lepore, che ha di nuovo posto l'accento su un imminente avvio di lavori per il rifacimento di tutto il tratto stradale, tra cui anche l'incrocio dove la signora è stata investita. Sicuramente qualcuno di noi ci sarà: vogliamo ascoltare quello che i cittadini hanno da dire", afferma il sindaco Matteo Lepore a margine di una conferenza stampa nella sede del quartiere Savena .