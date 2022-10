Incidente mortale di via Azzurra: il conducente dell'auto in carcere

Non era ubriaco, come in un primo momento riporato, ed è risultato negativo all'alcool test effettuato nell'immediatezza dei fatti. Ciò nonostante per il quarantenne che sabato pomeriggio ha fatto incidente all'angolo tra via Azzurra e via Vizzani è stato disposto il carcere. Un incidente nel quale ha perso la vita l'81enne Luisa Giovannini. A riportare la notizia è Il Resto del Carlino.

Lo ha stabilito il giudice nel processo per direttissima che si è aperto oggi. Per l'uomo, assistito dai suoi legali, sono stati disposti gli accertamenti tossicologici per capire se, al momento dello schianto, fosse sotto effetto di qualche sostanza.

Disposti altri esami

Quanto alla dinamica dello schianto, sembra che i due veicoli coinvolti -la berlina del 39enne e un'utilitaria con a bordo una coppia- stessero provenendo da due direzioni opposte, ma il primo avrebbe sbandato per poi urtare l'utilitaria e ribaltarsi, caracollando sopra l'81enne, morta sul colpo.

Già dai primi momenti dopo l'incidente il quartiere -residenti e commercianti- ha assistito sotto shock ai rilievi della polizia locale. In molti credono che a prescindere dalle condizioni del conducente arrestato, la strada stessa abbia bisogno di lavori e migliorie, dacché frequentemente scenario per incidenti anche gravi. Sul punto il sindaco Matteo Lepore ha fatto sapere che alcuni lavori sono a bando, e prevedono la sistemazione della strada nei suoi incroci. Sull'argomento è stata indetta un'assemblea pubblica per dire "basta morti in strada" a Bologna. L'iniziativa avrà luogo mercoledì in via Azzurra.

Residenti infuriati

Sono infuriati i residenti di via Azzurra, strada che spesso ultimamente fa da scenario a incidenti di una certa gravità. "Un anno fa è stata investita la bambina in bicicletta e da allora non è cambiato nulla, anzi la situazione è peggiorata" si lamenta il residente. In sostanza c'è una mancanza di controlli, ma anche di contromisure. "Da tempo chiediamo che siano messi dei dossi", spiegano i cittadini. Inoltre, ci sarebbe inoltre un problema di visibilità, perché gli stalli di sosta arrivano a ridosso delle strisce pedonali, non permettendo ai pedoni di vedere chi arriva e alle auto chi accenna ad attraversare la strada.