Incidente in via Azzurra: scontro tra auto, anziana morta sulle strisce

Pauroso incidente in via Azzurra. Una donna anziana è morta investita all'altezza delle strisce pedonali all'incrocio con via Vizzani, in seguito a un incidente che ha coinvolto due auto scontratesi tra loro in prossimità dell'incrocio.

Acre la scena che si è presentata davanti ai soccorsi, con il corpo esanime della signora e diversi feriti leggeri, tra conducenti e passeggeri delle due auto.

La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto in forze.

La strada è stata chiusa in entrambe le dorezioni fino a via Venturoli.

Notizia in aggiornamento