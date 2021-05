Incidente a Castenaso: auto investe pedone, grave un uomo

Da quanto si apprende l'uomo stava attraversando la strada con la bicicletta per raggiungere la pista ciclabile

Brutto incidente ieri pomeriggio a Castenaso, in via Bargello, all'altezza della fermata del bus dove una vettura ha investito un uomo di 57 anni mentre era in sella alla sua bicicletta. Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto sono giunti tre mezzi della Polizia Locale, il 118 e l'elisoccorso, oltre a un equipaggio dell'ANC e AC.

Le condizioni dell'uomo investito sono apparse subito gravi, tanto che il 57enne è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso in condizioni gravi.

Da quanto si apprende l'uomo stava attraversando la strada per dirigersi sulla pista ciclabile quando sarebbe stato colpito dalla vettura, guidata da una donna di 38 anni , sottoposta a tutti gli accertamenti del caso come da prassi.

Indagini sono in corso.