Incidente in via di Corticella: scontro auto-taxi, conducente ferito

Incidente questa notte lungo via di Corticella, dove un tassista è stato portato in ospedale per accertamenti in seguito all'impatto con un'auto. Sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha provveduto ai rilievi. L'impatto è avvenuto in corrispondenza dell'incrocio con via Barbieri. Secondo alcuni testimoni -ma su questo sono ancora in corso dei rilievi- una berlina avrebbe incrociato il taxi da una delle laterali e i due veicoli si sono poi urtati.

Da settimane è in corso il dibattito sulla cosiddetta zona 30 in tutta la città, dopo alcuni gravi incidenti nei quali si sono registrati anche dei decessi. In più, proprio ieri, il Comune ha dato notizia di una campagna per la sicurezza stradale, con 100 cartelloni affissi nelle strade a più alto scorrimento.