Incidente shock in via Della Pietra: "Si muore anche così, mentre si cammina in uno spazio che dovrebbe essere sicuro"

Strato Esposito è morto a 53 anni, vittima di un terribile incidente stradale, avvenuto ieri in via della Pietra. Sotto gli occhi dei suoi figli. Aveva una lavanderia a Santa Viola, era conosciuto e amato nel Quartiere. "Stava chiacchierando con un amico e camminando sul marciapiede , nel giro di pochi secondi se ne è andato. Si muore anche così, a Bologna, nel 2022, mentre si cammina in uno spazio che dovrebbe essere sicuro, perché una giovane donna ha deciso, scientemente, di premere l'acceleratore in modo sconsiderato, nonostante si trovasse in una zona30". E' lo sfogo affidato ai social di Simona Larghetti, consigliera comunale e consigliera metropolitana alla mobilità ciclistica, progetto bicipolitana, sicurezza stradale.

Larghetti ribadisce che le auto "fanno quello che gli diciamo noi. Se premiamo il pedale, accelerano. Se guardiamo il telefonino anziché la strada, il volante non sterza da solo, e ci scontriamo con un’altra auto, ammazziamo un passante. Perché è questo quello che è successo: la violenza dello scontro lascia pochi dubbi. La velocità era elevata e l’automobilista ha perso il controllo del mezzo, non il contrario. Se non iniziamo a responsabilizzare gli utenti forti continueremo ad avere vittime".

"Per Strato non c’è più niente da fare - continua la consigliera - oggi abbiamo solo una famiglia distrutta e lo sconvolgimento delle persone che abitano su quella strada e che denunciano che sugli attraversamenti pedonali i pedoni si sono registrati molti investimenti, in barba all’articolo del Codice della Strada che prescrive di rallentare sempre in prossimità di un attraversamento e di dare sempre la precedenza a chi attraversa. Si parla molto di lui, ma non si parla della sua presunta assassina, una giovane donna la cui responsabilità viene nascosta dietro quella della sua auto".

Sicurezza stradale e velocità

Larghetti riferisce che l'auto proveniva dal viale Togliatti, una strada dove spesso "la velocità è sostenuta, e l’attraversamento pedonale rialzato posto all’inizio di via della Pietra è troppo basso per rallentare davvero la velocità. Ha avuto 200 metri per decelerare, ma la donna ha continuato a correre, e il rialzo troppo basso non l’ha purtroppo costretta ad andare più piano. Siamo ancora vittime di una progettazione che pensa più a non danneggiare le sospensioni delle auto piuttosto che a salvare la vita alle persone. Ma i dossi servono proprio se impediscono fisicamente la velocità, altrimenti avremo altre morti"

Quindi "Dobbiamo subito attuare la Città 30, istituendo il limite dei 30 km/h come regola per la città in modo che sia la normalità da rispettare sempre e non l'eccezione in singoli tratti di strada, predisponendo ovunque sia possibile una progettazione, con modalità fisiche adeguate come avviene in tanti paesi europei. - ribadisce Larghetti - dobbiamo tornare a investire nei controlli per la sicurezza stradale ad opera della Polizia Locale, in particolare sulla velocità eccessiva e sulle distrazioni alla guida, perché sono questi i comportamenti che uccidono: 6 multe al giorno in media con scout speed per eccesso di velocità, 3 per guida al cellulare e 100 in tutto l’anno per mancate precedenze su strisce pedonali e ciclabili sono davvero troppo poche per garantire l'incolumità delle persone sulle strade di Bologna".

Domani flash mob sul luogo dell'incidente

Domani sera attiviste e attivisti si troveranno sul luogo dell’incidente per portare un fiore in ricordo di Strato "chiedendo azioni urgenti per la moderazione della velocità. Io andrò, come spero molte e molti di noi, a portare solidarietà a questa famiglia. Ma noi siamo amministratori, non possiamo limitarci ai simboli, dobbiamo agire, rafforzando il nostro impegno sulla Città30 e accelerando gli interventi previsti", conclude.