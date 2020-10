Incidente in via Murri: schianto scooter-bus, tre feriti

Incidente nel pomeriggio di ieri tra un bus e uno scooter lungo via Murri. Polizia locale e 118 sono intervenuti intorno alle 13 sulla preferenziale poco dopo l'incrocio dei viali, dove un mezzo a due ruote targato, per cause in corso di accertamento, è andato a impatto contro il mezzo pubblico, un bus della linea 13, che procedeva nella direzione opposta.

Il conducente del mezzo a due ruote è stato portato in ospedale in codice di media gravità, mentre altri due contusi si registrano tra i passeggeri del bus. La viabilità e il traffico bus sono stati deviati per circa un'ora.