Incidente in via Rigosa: chiusa al traffico la SP 26 'Valle del Lavino' per demolizione ponte

La strada provinciale SP 26 "Valle del Lavino" è chiusa al traffico dal km 0+000 al km 0+950 nel comune di Bologna per consentire la demolizione del Ponte dello Svincolo di Borgo Panigale sul Torrente Lavino, danneggiato da un incidente avvenuto ieri.



Al termine della demolizione, iniziata oggi e che durerà almeno per due settimane, la strada verrà temporaneamente riaperta, in attesa dei lavori di ricostruzione del ponte che comporteranno una sua successiva richiusura. Il tratto di strada interessato (che nel comune di Bologna prende il nome di via Rigosa) rimarrà aperto solo per i residenti.