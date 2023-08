Anziano investito in via Sardegna: è grave

Un uomo di 92 anni è stato investito mentre attraversava la strada in via Sardegna, al quartiere Savena. I fatti risalgono a sabato 12 agosto quando, attorno alle ore 10.30, un’auto guidata da un 56enne, che arrivava da via Calabria, ha colpito l’anziano.

Immediati i soccorsi del 118: l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore e sul posto è intervenuta la polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto scrive Il Resto del Carlino, le condizioni del 92enne sono stabili.

Solamente pochi giorni fa, un uomo di 86 anni ha perso la vita in un maxi tamponamento in viale Gandhi.