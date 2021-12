Incidente in via Toscana: auto giù dal ponte, due feriti gravi

Due donne sono state ricoverate in ospedale in condizioni gravi dopo un incidente occorso ieri sera lungo il ponte Savena, su via Toscana. Come riporta Il Resto del Carlino l'auto sulla quale viaggiavano le due, madre ottantenne e figlia quarantenne, è volata fuori dalla sede stradale superando il parapetto del ponte, per precipitare poi dopo un volo di venti metri sul letto del fiume Savena.

Arrivati il 118 e la Polizia locale, le due donne sono state estratte e portate d'urgenza al Maggiore, la più anziana molto grave. Sulla dinamica si stanno ancora conducendo accertamenti, ma da un primissimo riscontro sembra che l'auto, prima di carambolare fuori dal ponte, abbia urtato un bus che stava sopraggiungendo in corsia opposta.