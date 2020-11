Incidente e incendio: notte di lavoro per i vigili del fuoco nell'imolese

Notte di lavoro per i vigili del fuoco nell'imolese. Intorno alle 19 di ieri in via Valsellustra tra il comune di Dozza e Imola, i pompieri sono stai chiamati per estrarre un uomo dall'abitacolo della sua auto, dopo che questi era finito fuori strada dopo aver perso il controllo del mezzo. L'auto è caracollata lungo la scarpata a fianco della strada, arrestandosi poi tra la vegetazione. Ferito in modo serio ma non grave, l'uomo è stato trasportato in ospedale dal 118, mentre la polizia locale si è occupata dei rilievi.

Altro intervento qualche ora più tardi, intorno alle 23 in via Tommaso Casoni a Imola. Qui è stato un furgone a prendere fuoco, dopo una piccola esplosione che ha allertato i residenti della zona. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme sul mezzo con l'aiuto dello schiumogeno. Non risultano feriti. Il rogo sembra originato da cause accidentali.