Incidenti e auto pirata, Larghetti chiama il prefetto: "Fissare interventi più urgenti"

Di fronte agli incidenti che continuano a verificarsi sulle strade di Bologna, "abbiamo contattato anche la Prefettura per interventi urgenti che possano prevenire il più possibile comportamenti pericolosi come l'alta velocità, che è un fattore di aggravamento di ogni sinistro stradale". Lo riferisce la delegata alla Sicurezza stradale della Città metropolitana, Simona Larghetti, intervenendo nell'aula di Palazzo Malvezzi.

"Come spesso accade, nel mese di dicembre aumentano gli spostamenti in occasione degli impegni festivi e di chiusura anno e aumentano purtroppo anche le tragedie sulle strade", afferma Larghetti nella nota che ne riprende l'intervento. "Purtroppo in questi giorni siamo funestati da gravissimi episodi di violenza stradale, che hanno coinvolto alcuni concittadini della città metropolitana", riepiloga la delegata: "A Loiano un pensionato di 70 anni che stava passeggiando con sua moglie è stato investito da un trentenne che si è dato alla fuga e si è costituito solo il giorno successivo, ora versa in gravissime condizioni. Sulla Trasversale di Pianura è morto invece Alex Benfenati di soli 38 anni, anche lui investito, ucciso e poi abbandonato da un uomo di 63 anni. Ieri mattina a Vergato Domenico Bellucci, di 96 anni, è andato dritto contro un albero ed è deceduto. Solo qualche giorno fa invece a San Pietro in Casale è morta la passeggera della Croce Rossa era di una ambulanza che è stata condotta fuori strada dal suo conducente". Sul territorio "abbiamo però delle aree più sensibili, per questo siamo in partenza con il Piano della sicurezza stradale metropolitana- continua Larghetti- che intervenga a riprogettare alcuni punti in cui sono accaduti numerosi incidenti".

Nel frattempo "siamo attivi con i Comuni di Valsamoggia e Zola Predosa sulla nuova Bazzanese, che quest'anno ha visto sei persone morte in episodi di violenza stradale in un tavolo con Anas, ente proprietario della strada", segnala Larghetti, citando poi l'interlocuzione con la Prefettura. "Come si evince dal comportamento dei due conducenti che hanno abbandonato la vittima- sottolinea poi la delegata- persiste ancora un gravissimo problema di senso civico e di responsabilità che dobbiamo combattere a partire da noi stesse, perché le cattive abitudini sono diffuse".

Con queste premesse, "voglio fare un appello a tutte le concittadine e ai concittadini- prosegue Larghetti- a tenere un comportamento sempre rispettoso del Codice della strada, rispettando i limiti di velocità, facendo attenzione alle precedenze e alle distanze di sicurezza, non utilizzando mai il telefono alla guida, questo per i conducenti di ogni veicolo, dalla bicicletta al tir, nella consapevolezza che da mezzi più grandi derivano responsabilità più grandi".

In conclusione, "anche nella fretta di questi giorni ricordiamoci che siamo responsabili per noi stesse e per le altre persone- mette in evidenza la delegata metropolitana- e che da soli questi comportamenti ci consentono di concedere a noi e alle nostre comunità di non passare nel lutto questi giorni di Festa. Con il rinnovato impegno da parte nostra, che sediamo nelle istituzioni, di fare la nostra parte, con la massima sollecitudine".