Traffico e incidenti, gli autovelox non funzionano. FI: “Il Comune vuole solo fare cassa”

“Sugli Autovelox l’assessora Orioli dribbla, ma non smentisce, la domanda in Question Time sui dati di incidentalità recentemente resi noti, che attestano l’assoluta inefficacia degli apparecchi installati su viale Panzacchi e su via Stalingrado nel ridurre il numero di incidenti ed il livello di gravità degli stessi”. Scrive così, in una nota, il capogruppo di Forza in Consiglio comunale Nicola Stanzani che, avvalendosi dei dati diffusi in base al Protocollo di intesa tra Istat, diversi ministeri, Anci e Conferenza delle Regioni, sottolinea come tra prima e dopo il 2016, anno in cui sono stati installati gli autovelox su viale Panzacchi e su via Stalingrado, non ci sia una variazione sostanziale né di incidenti stradali né nel numero di morti e feriti.

“La Giunta, a fronte di numeri che non hanno visto alcuna diminuzione negli anni di incidenti e feriti nelle due vie interessate, a seguito dell’installazione dei dispositivi avvenuta nel 2016, conferma l’utilità degli apparecchi – conclude Stanzani – confermando al contempo la veridicità di tali dati e l’intenzione dell’Amministrazione di utilizzarli esclusivamente per far cassa”.