Incidenti, morti e feriti: il 'ritorno alla normalità' che preoccupa

Aumentano ma non di molto incidenti, morti e feriti a Bologna e provincia, dopo le restrizioni al traffico legate alla pandemia. Nel 2021, sulle strade della provincia, si sono registrati 3.709 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 59 morti e 4.865 feriti. In media, rispettivamente, ci sono stati 10 incidenti ogni giorno. Le statistiche mostrano un +8,5% di incidenti mortali, con 59 decessi nel 2021 rispetto ai 54 del 2020, e 4.865 feriti (+24%). Gli incidenti si sono rivelati più numerosi sulle strade urbane, ma più gravi in autostrada.

È quanto emerge dal nuovo rapporto elaborato da Aci e Istat, dopo l'ultimo di luglio. In merito alla mobilità dolce, in provincia l'anno scorso si sono verificati 47 incidenti che hanno coinvolto monopattini, con 40 feriti, e 319 incidenti che hanno coinvolto biciclette, con un morto e 40 feriti, oltre a 27 incidenti con biciclette elettriche (24 feriti). I pedoni, invece, sono rimasti coinvolti in 267 incidenti e due sono stati i morti

"L'incremento degli incidenti stradali -commenta il presidente di Automobile Club Bologna, Federico Bendinelli- e delle conseguenti vittime, nel 2021 rispetto al 2020, seppure comprensibile considerando la fortissima diminuzione della circolazione provocata nel 2020 dalle disposizioni conseguenti all'epidemia di Covid, appare tuttavia inaccettabile".

E, continua Bendinelli, "sollecita ancora una volta la necessità di un maggiore e costante presenza sulle strade della Polizia municipale per il controllo del puntuale rispetto delle norme del Codice della strada da parte di tutti gli utenti. Appare inoltre indilazionabile- continua il presidente di Aci Bologna- l'introduzione nel Codice della strada di maggiori disposizioni sui dispositivi di sicurezza individuali, quali i caschi per chi usa i mezzi di mobilità leggera, quali biciclette e monopattini".

La causa principale degli incidenti, aggiunge più in generale Aci, rimane sempre individuabile "nella distrazione e, più in generale, nell'imprudenza nella guida dei mezzi", a cominciare dall'eccesso di velocità, ma "anche nell'imprudenza degli stessi pedoni", che a loro volta non sempre rispettano le regole.