Incidenti e guida pericolosa, il 67% degli automobilisti telefona e il 52% insulta gli altri

Quando siete al volante vi arrabbiate con gli altri automobilisti? Vi capita di lanciare qualche urlo, tallonare la macchina che vi ha superato male? Per la Fondazione Vinci Autoroutes, che ha pubblicato i risultati del 14esimo Barometro europeo della guida responsabile, i vostri comportamenti rispecchiano quelli della maggioranza degli automobilisti europei.

Città 30 e il calo degli incidenti

I comportamenti pericolosi e gli incidenti, da quando a Bologna è stata introdotta la Città 30, secondo l'amministrazione sono diminuiti. Nei primi tre mesi, dai dati diffusi dal Comune, si è verificato “un calo del 14,5% degli incidenti totali” rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

I risultati del sondaggio

In base ai dati raccolti dalla Fondazione Vinci, strade e autostrade del Vecchio Continente assomigliano più ad una sorta di far west che a delle normali vie di percorrenza. Il sondaggio, condotto da Ipsos su 12.413 persone in 11 paesi europei, mostra come, da Oslo ad Atene, Il 67% degli automobilisti approfitta dei tragitti in auto per telefonare. Il 52% ammette di insultare gli altri automobilisti e il 21% è pronto a fermarsi e scendere dalla propria macchina per discutere – o peggio – con gli altri automobilisti. Ma i comportamenti a rischio, che rendono le strade del Vecchio Continente quasi un campo di battaglia, non si fermano qui. Il 31%, se si innervosisce con un altro conducente, guida deliberatamente troppo vicino alla sua auto. E ancora, il 38% si mette al volante anche quando è molto stanco.

Tensione e ansia al volante

Per la maggioranza degli intervistati mettersi alla guida non è rilassante. Tutt’altro. L'83% degli automobilisti europei dichiara di temere il comportamento aggressivo degli altri conducenti, percentuale che sale all’88% tra gli italiani. Non mancano gli insulti – per il 52% dei guidatori europei e per il 60% degli italiani – e l’uso aggressivo del clacson. Lo fanno il 50% degli automobilisti europei e il 55% degli italiani. Discussioni, anche a bordo strada, sono all’ordine del giorno.

Norme del codice della strada che vengono infrante di frequente

L'85% degli automobilisti europei dichiara di superare di alcuni chilometri orari il limite di velocità indicato. Comportamento che vale per l’82% degli automobilisti italiani. Il 58% dichiara di non rispettare le distanze di sicurezza, in linea con i comportamenti nel nostro Paese. In autostrada, il 53% circola sulla corsia centrale anche se la corsia di destra è libera (50% in Italia) e il 35% sorpassa a destra in autostrada (il 27% in Italia).

La distrazione è un pericolo alla guida

La distrazione è uno dei principali rischi alla guida. Il 77% degli automobilisti europei utilizza lo smartphone o imposta il Gps mentre guida (il 74% degli italiani), il 67% telefona mentre guida (+4 rispetto al 2018; 68% ) e il 44% lo fa addirittura regolarmente (50%). L'uso del Bluetooth è sempre più diffuso: Il 57% degli automobilisti lo utilizza per telefonare (+12 rispetto al 2018; 56%). Tra loro, il 14% ha già avuto o sfiorato un incidente a causa dell'uso del telefono mentre guida (17%). L'84% degli automobilisti dichiara di distogliere talvolta lo sguardo dalla strada per più di 2 secondi quando è al volante (+ 6 in 4 anni; 82%).

Sonnolenza: un rischio sottovalutato, ma molto reale

Il 38% degli automobilisti europei dichiara di mettersi al volante nonostante si senta molto stanco (il 30% degli automobilisti italiani). Non mancano colpi di sonno – il 38% li ha sperimentati – che nel 18% dei casi hanno provocato incidenti. Poco diffusa è la tendenza a fermarsi a riposare e fare un riposino: lo fanno solo il 38% degli automobilisti.

Alcol, droga: un problema che riguarda in particolare i giovani

Non mancano anche le persone che si mettono alla guida in stato di alterazione. Il 17% dei maschi di età compresa tra i 25 e i 34 anni (il 18% dei maschi italiani di età compresa tra i 25 e i 34 anni) ha già guidato in stato di ebbrezza, ossia con un tasso alcolemico superiore a quello consentito e avvertiva gli effetti dell'alcol sul proprio stato fisico o sulla capacità di percezione, vs. il 7% degli automobilisti in generale (7%). Il 9% dei maschi di età compresa tra i 25 e i 34 anni (il 12% dei maschi italiani di età compresa tra i 25 e i 34 anni) ha già guidato dopo aver fumato cannabis vs. il 4% degli automobilisti in generale (4%). Il 26% degli automobilisti che affermano di aver già guidato accusando gli effetti dell'alcol, si è messo al volante anche dopo aver fumato cannabis (31%). Il 40% degli automobilisti che hanno guidato in stato di ebbrezza ha già avuto o sfiorato un incidente dovuto a questo eccesso (55%).

L’effetto degli incidenti stradali

L'89% degli automobilisti europei che è rimasto personalmente coinvolto in un incidente o sfiorato incidente, o che ha avuto una persona cara rimasta uccisa o gravemente ferita in un incidente stradale, ha cambiato il proprio comportamento al volante (93%). Di questi, l'82% dichiara di essere più vigile sulla strada (77%), il 77% dichiara di rispettare più rigorosamente il codice della strada (75%) e il 30% è più stressato quando prende l'auto (34%).

"Il ritratto degli europei al volante che emerge da questa nuova edizione del Barometro della guida responsabile riflette una società divisa tra la paura di una crescente violenza, anche sulla strada, e la difficoltà per tutti, a prescindere dall'età, di adottare azioni concrete per ridurla. Rispettare le regole del codice della strada, essere consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni per sé e per gli altri, controllare l'impulsività e resistere all'individualismo sono tutti modi per contrastare la violenza sulle strade e la violenza in generale", dice Bernadette Moreau, delegata generale della Fondazione Vinci Autoroutes