Più incidenti in Emilia-Romagna. "Sempre più distratti e ansiosi, anche causa Covid"

Aumentano gli incidenti stradali lungo la via Emilia. Le 'colpevoli' sono sempre la distrazione e l'ansia, ma la novità è che le cause "non vanno più ricercate solo nei telefonini, ma anche nelle paure e nelle ansie prodotte dalla pandemia e dalla crisi economica, che, fra le altre cose, ha portato a un boom di chi viaggia con le gomme lisce e che, quando le cambia, le compra usate, quindi meno sicure".

Questo, fa sapere la Regione Emilia-Romagna, è quanto emerso nel corso di 'Mind the drive-Occhio alla guida...', la 'Giornata Al Benessere 2022' organizzata dall'Assemblea legislativa. Illustrando i dati più recenti, Mauro Sorbi, presidente dell'Osservatorio regionale per l'educazione alla sicurezza stradale, spiega che questa estate "ci sono stati più incidenti stradali e 10 vittime in più rispetto al 2021, con il 68% degli incidenti in Romagna".

Anche in Emilia, però, i numeri non sono incoraggianti, visto che "solo a Bologna gli accessi al Pronto soccorso sono stati oltre 1.000 in più, di cui 500 automobilisti, e ci sono stati 46 guidatori di monopattino finiti all'ospedale per incidenti".

Le cause, secondo Sorbi, "vanno ricercate soprattutto nell'uso di alcol e droghe e nel mancato rispetto dei limiti di velocità e delle distanze di sicurezza". Poi, aggiunge, "c'è la grande novità negativa: alla guida si è sempre più distratti e ansiosi e non solo per l'uso di cellulari e social, ma anche per le preoccupazioni dovute al Covid e alla crisi economica".

La conferma, per Sorbi, viene da dati come quello "sul boom di gomme lisce: le persone hanno meno soldi e rinviano il cambio delle gomme, e quando lo fanno preferiscono acquistarle usate". Infine, il presidente dell'Osservatorio invoca "una legge che renda obbligatorio l'uso del casco con i monopattini" e invita a "puntare di più sulla prevenzione