Valsamoggia, operaio investe collega con muletto: ricoverata d'urgenza al Maggiore

Due incidenti sul lavoro ieri pomeriggio in Valsamoggia, a Bazzano. Quello più grave, come comunicano i carabinieri, si è verificato in un’azienda specializzata nelle lavorazioni meccaniche e trattamenti termici, dove un’operaia ghanese, addetta alle pulizie, è stata investita da un muletto condotto da un altro operaio che stava trasportando del materiale. Soccorsa dai sanitari del 118, la donna è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Più lieve, invece, un altro incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda specializzata negli imballaggi per gli alimenti, dove un operaio italiano si è reciso un braccio con un cutter mentre stava trafilando la plastica. Soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bazzano (BO). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Bazzano.